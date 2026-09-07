Féminas de Lamas fueron beneficiadas con jornada de esterilización

Con este tipo de acciones, el Gobierno Bolivariano continúa avanzando en la consolidación de un sistema de salud más inclusivo, eficiente y cercano a las necesidades de la comunidad.

CIUDAD MCY.- En el municipio José Ángel Lamas, se beneficiaron a 14 mujeres en una jornada de esterilización quirúrgica de manera gratuita. La actividad se realizó en el CDI «Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna» (ASIC Samán de Güere), donde un equipo médico capacitado garantizó intervenciones seguras, dignas y de alta calidad.

De esta manera, el Sistema Público Nacional de Salud se preocupa por la planificación familiar en la cual es un derecho fundamental que transforma la autonomía de las féminas y fortalece la estructura de sus familias. Además, genera un impacto positivo directo en la estabilidad de toda la comunidad.

PRENSA MINSALUD

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