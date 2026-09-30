Avanzan los trabajos de remodelación en la plaza central del Insajuv

* El proyecto, de la ahora nombrada Plaza de la Juventud, contempla espacios modernos destinados al compartir y disfrute de esta población *
CIUDAD MCY.-Una moderna estructura ostentará el Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv), con la rehabilitación y próxima entrega del área central del sitio. Mediante una serie de trabajos se busca un espacio cómodo y adecuado en beneficio de esta generación de relevo.
En la ahora nombrada Plaza de la Juventud se llevó a cabo la redistribución de áreas, a fin de albergar a 800 personas de pie y 350 sentadas, según el tipo de actividades a desarrollar.
La ejecución de la obra contempla también la sustitución del suelo, el levantamiento de una tarima metálica de 25 metros, la colocación de luminarias LED y el embellecimiento con pintura, entre otros elementos.
Durante un recorrido de supervisión, Yonathan Hernández, director del ente, subrayó que luego de tres décadas se realizan adecuaciones significativas para mostrar un avance a nivel de infraestructura, acorde a las nuevas tendencias.
»Gracias al apoyo de la gobernadora Joana Sánchez hacemos la recuperación de un espacio que va a permitir el encuentro cultural, deportivo y recreativo, unas modernas instalaciones para nuestra juventud», señaló.
ENTREGA EN EL CIERRE DEL 2026
El acto de reinauguración se prevé en los próximos días; sin embargo, para el último trimestre del año estiman otras dos entregas estructurales dentro del Insajuv.
La Tienda de la Aragüeñidad Juvenil es uno de los puntos dentro de la agenda. Se tratará de un local comercial para la venta de artículos que resalten la identidad y el acervo regional, con mercancía relacionada a los símbolos e íconos atractivos y de interés para la muchachada.
Asimismo, la Plaza de la Aragüeñidad, ubicada en la parte delantera del edificio, se encuentra en fase de acondicionamiento. Las plantas y bancos provenientes de la plaza central están siendo dispuestos en el espacio.
THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY
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