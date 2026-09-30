Avanzan los trabajos de remodelación en la plaza central del Insajuv

‎* El proyecto, de la ahora nombrada Plaza de la Juventud, contempla espacios modernos destinados al compartir y disfrute de esta población *

‎CIUDAD MCY.-Una moderna estructura ostentará el Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv), con la rehabilitación y próxima entrega del área central del sitio. Mediante una serie de trabajos se busca un espacio cómodo y adecuado en beneficio de esta generación de relevo.

​En la ahora nombrada Plaza de la Juventud se llevó a cabo la redistribución de áreas, a fin de albergar a 800 personas de pie y 350 sentadas, según el tipo de actividades a desarrollar.

​La ejecución de la obra contempla también la sustitución del suelo, el levantamiento de una tarima metálica de 25 metros, la colocación de luminarias LED y el embellecimiento con pintura, entre otros elementos.

​Durante un recorrido de supervisión, Yonathan Hernández, director del ente, subrayó que luego de tres décadas se realizan adecuaciones significativas para mostrar un avance a nivel de infraestructura, acorde a las nuevas tendencias.

​»Gracias al apoyo de la gobernadora Joana Sánchez hacemos la recuperación de un espacio que va a permitir el encuentro cultural, deportivo y recreativo, unas modernas instalaciones para nuestra juventud», señaló.

​ENTREGA EN EL CIERRE DEL 2026

​El acto de reinauguración se prevé en los próximos días; sin embargo, para el último trimestre del año estiman otras dos entregas estructurales dentro del Insajuv.

​La Tienda de la Aragüeñidad Juvenil es uno de los puntos dentro de la agenda. Se tratará de un local comercial para la venta de artículos que resalten la identidad y el acervo regional, con mercancía relacionada a los símbolos e íconos atractivos y de interés para la muchachada.

​Asimismo, la Plaza de la Aragüeñidad, ubicada en la parte delantera del edificio, se encuentra en fase de acondicionamiento. Las plantas y bancos provenientes de la plaza central están siendo dispuestos en el espacio.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

‎FOTOS | CIUDAD MCY ‎

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