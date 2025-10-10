Avanzan trabajos de corrección de falla de borde en Camatagua

Las cuadrillas realizan los trabajos con maquinaria y equipos adecuados con el objetivo de habilitar la vía y garantizar el paso vehicular seguro

CUIDAD MCY.-El Gobierno regional ha demostrado que la infraestructura vial es primordial, por ello, en perfecta articulación con la empresa estatal Vías de Aragua realizan trabajos de corrección de una falla de borde en el municipio Camatagua.

La obra alineada con el Plan de las 7 Transformaciones (7T), y al Plan de la Aragüeñidad, se ajusta a las directrices emanadas desde el Ejecutivo Nacional en manos del ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán y ejecutada en unión con la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, que busca mejorar la vialidad para fomentar el desarrollo económico en la región.

Específicamente, en el sector Carmen de Cura las cuadrillas efectúan con maquinaria pesada la preparación del terreno para posteriormente realizar el vaciado de concreto con el objetivo de habilitar la vía y garantizar el paso vehicular seguro.

Está reparación al sur de estado brindará seguridad en el desplazamiento de los productores y transportistas que diariamente frecuentan esta importante arteria vial.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS| CORTESÍA