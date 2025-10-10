Plantados mil 500 árboles en el cerro Mata Seca de MBI

Gracias a esta jornada los ciudadanos podrán desarrollar en un entorno natural actividades de ciclismo, caminatas y otras que los ayudará a escaparse de la rutina laboral

CUIDAD MCY.-Con el firme propósito de sembrar vida para contribuir con el medio ambiente, se realizó en el municipio Mario Briceño Iragorry una jornada de reforestación en la que fueron plantados arboles de diversas especies autóctonas de la región.

La actividad que tuvo lugar en el cerro Mata Seca del sector El Limón fue desarrollada por el equipo del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo Aragua (Ecosocialismoaragua) en colaboración con Imparques, Protección Civil y voluntarios que se sumaron a la noble tarea de llevar vida con la siembra de los nuevos árboles.

Los participantes dispuestos a embellecer el área con estas especies, se desplegaron por el cerro en horas de la mañana logrando plantar mil 500 de las especies de Frenillos, Merey, Apamate entre otras que serán el nuevo hogar de la fauna, darán sombra, oxígeno y un entorno más agradable para los ciudadanos.

La significativa labor enmarcada a la Gran Misión Madre Tierra Venezuela en el vértice 2; «Sembrar para la Vida «, busca reforestar áreas degradadas y fomentar la siembra de árboles para la vida, contribuyendo al equilibrio ambiental y la soberanía popular.

Gracias a esta jornada de reforestación realizada en el cerro Mata Seca, los visitantes podrán desarrollar en un entorno natural actividades deportivas caminatas, recreativas y otras que los ayudará a escaparse de la rutina diaria.

IRENE RODRÍGUEZ| FOTOS | CORTESIA