GBA y Metrobús Venezuela afinan detalles para activar nueva ruta de transporte

Autoridades nacionales y regionales concretaron estrategias para el inicio de operaciones este importante servicio público

CIUDAD MCY.- En un avance significativo para la movilidad urbana de la entidad, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, sostuvo una mesa de trabajo estratégica con el presidente de Metrobus Venezuela, Wilian Peña, y su vicepresidenta, Kyra Andrade, para finar los detalles del lanzamiento de la nueva ruta Metrobús Aragua.

​Esta jornada de trabajo se desarrolló bajo las directrices de la Segunda Transformación (2T), la cual se enfoca en la consolidación de «Ciudades Humanas» y la optimización de los servicios públicos. Durante el encuentro, la mandataria regional estuvo acompañada por el secretario general de Gobierno, Félix Romero, y la secretaria de Despacho, Belén Arteaga

Durante la actividad se afinaron detalles de lo que será la nueva ruta de Metrobús Aragua, la cual entrará en funcionamiento las próximas semanas con un sistema moderno de transporte masivo que inicia como plan piloto en la entidad, para luego ser implementado a nivel nacional.

‎Este nuevo servicio operará inicialmente en la Gran Maracay, brindando una alternativa moderna, segura y eficiente de movilidad para el pueblo aragüeño.

Cabe destacar que estas acciones de trabajo son orientadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, para garantizar que los ciudadanos cuenten con herramientas de movilidad que mejoren su calidad de vida y faciliten el traslado diario de manera digna.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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