Avanzan trabajos de sustitución de colector en el casco central de Turmero

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones para fortalecer los servicios públicos en el municipio Santiago Mariño, avanzan los trabajos de sustitución de un colector de aguas servidas en la calle Negro Primero, entre las calles Bermúdez y Cedeño, en el casco central de Turmero.

La obra contempla la sustitución de 100 metros lineales de tubería de 12 pulgadas, una intervención destinada a resolver una problemática que afecta a más de 120 familias del sector por fallas en la red de aguas servidas.

El director de Acueducto y Aguas Servidas de la Alcaldía de Santiago Mariño, Jonathan Balza, informó que las labores se encuentran en una fase avanzada y que posteriormente se ejecutarán trabajos de recuperación vial mediante el repique y reposición de la capa asfáltica en el tramo intervenido.

Balza destacó que esta acción forma parte de las políticas impulsadas por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, para continuar optimizando los servicios públicos y brindar respuestas oportunas a las comunidades.

Estas labores se encuentran enmarcadas en la Segunda Transformación (2T): Ciudades Humanas y Servicios Públicos, contemplada en la Ley del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), orientada a fortalecer la infraestructura y garantizar servicios de calidad para el bienestar de la población.

“Sabemos que una red de aguas servidas eficiente y calles en óptimas condiciones mejoran significativamente la calidad de vida de nuestro pueblo. Por eso mantenemos el despliegue permanente para atender las necesidades de las comunidades”, expresó el servidor público.

PRENSA MARIÑO

FOTOS: CORTESÍA