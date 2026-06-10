«El Fogón de la Aragüeñidad» favoreció a cocineras de Bolívar

El despliegue de salud integral se llevó a cabo en las instalaciones de la E.B.N. Presidente Medina Angarita, ofreciendo consultas especializadas y entrega de medicamentos totalmente gratuitos

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo articulado por garantizar el bienestar social del pueblo, la Alcaldía del municipio Bolívar llevó a cabo con total éxito la jornada médica especial «El Fogón de la Aragüeñidad». Esta iniciativa estuvo dirigida con amor y prioridad a las cocineras y cocineros de la patria que hacen vida en las diversas instituciones educativas de la jurisdicción, logrando atender a más de 80 procesadoras de alimentos, así como a sus hijos e hijas.

​El punto de encuentro fue la Escuela Básica Nacional Presidente Medina Angarita, cuyas instalaciones se transformaron en un gran centro de atención médica integral.

Durante la actividad, los beneficiados contaron con acceso directo y gratuito a consultas en especialidades de alta demanda, entre las que destacaron: pediatría, medicina general e interna, ginecología, odontología, oftalmología, evaluación quirúrgica (cirugía)

Además de recibir la evaluación médica de primer nivel, los asistentes tuvieron la dicha de retirar de forma inmediata y totalmente gratuita los tratamientos e insumos indicados por los especialistas, gracias a la instalación de una farmacia móvil comunitaria en el recinto.

​ALIANZA REVOLUCIONARIA PARA EL PUEBLO

​La alcaldesa del municipio extendió un profundo agradecimiento al Ejecutivo Nacional y Regional por hacer posible este despliegue de amor.

​»Queremos expresar nuestro agradecimiento infinito a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y a nuestra gobernadora, Joana Sánchez. Gracias a sus políticas y a los planes de bienestar social impulsados por la Revolución, hoy estamos dignificando a quienes día a día alimentan al semillero de la patria», afirmó la mandataria local.

​Asimismo, informó que este tipo de operativos no se detendrán: «Estas jornadas médico-asistenciales continuarán llegando con fuerza a todos los sectores de nuestro municipio, para seguir garantizando la salud y el vivir bien de todos los sanmateanos».

​UN SECTOR VISIBILIZADO Y AGRADECIDO

​La voz de las trabajadoras se hizo sentir durante la actividad a través de la señora Rosa Pérez, cocinera de una de las instituciones educativas locales, quien visiblemente emocionada expresó el sentir de sus compañeras ante este noble gesto.

​»Nos sentimos profundamente conmovidas y agradecidas con Dios, con la alcaldesa y con todo el equipo médico por esta jornada tan hermosa. Para nadie es un secreto que las cocineras de la patria pasamos muchas horas frente al fogón con amor por nuestros niños, y muchas veces, por el día a día, postergamos nuestra propia salud. Hoy nos sentimos verdaderamente tomadas en cuenta, valoradas y dignificadas como las trabajadoras que somos. Que nos hayan traído a los especialistas y que además nos vayamos a casa con los medicamentos en la mano, sin gastar un solo centavo, es una bendición gigante para nuestros bolsillos y para nuestras familias. Esperamos que sigan viniendo más bendiciones como esta para todo el sector educativo».

​Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano local reafirma su compromiso con la protección social de la clase obrera y de los sectores más vulnerables del municipio San Mateo.

PRENSA BOLIVAR

FOTOS: CORTESÍA