Avanzan trabajos para optimizar suministro de agua en el CDI Colonia Tovar

CIUDAD MCY.- La protección y fortalecimiento de los servicios públicos continúa siendo una prioridad para la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, quienes, junto al alcalde Maximiliano Suárez, impulsan acciones orientadas a garantizar una atención de calidad a las comunidades del municipio Tovar.

En el marco de la Cuarta Transformación Social, se ejecutan labores de reparación del pulmón de aguas blancas del CDI Colonia Tovar, una intervención que permitirá optimizar la presión y distribución del recurso hídrico, garantizando el funcionamiento continuo de los servicios de salud esenciales para la población.

Los trabajos se desarrollan mediante la articulación entre la Gobernación del estado Aragua y la Alcaldía del municipio Tovar, bajo la supervisión directa del director de Servicios Públicos, Víctor Natera, quien coordina las acciones necesarias para fortalecer la operatividad de este importante centro asistencial.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR

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