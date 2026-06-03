Aragua presentó potencialidades de inversión en el sector industrial y empresarial

En la jornada autoridades y representantes del sector productivo abordaron estrategias para impulsar la competitividad y el desarrollo de sistemas informáticos en la entidad

CIUDAD MCY.- Industria, agroindustria, turismo e innovación tecnológica fueron los principales temas abordados durante una reunión de trabajo entre autoridades regionales y representantes del sector empresarial.

El encuentro encabezado por la secretaria para el Desarrollo Productivo, Milagro Méndez, reunió a profesionales y voceros gremiales vinculados al ámbito industrial, entre ellos el ingeniero Rubén Martínez, la doctora Luz Yáñez, el ingeniero Freddy Sifontes y el licenciado Celestino Coelho, representantes de Cámara de Comercio Venezolana Portuguesa (Cavenport), quienes intercambiaron propuestas orientadas a fortalecer la inversión y la actividad productiva.

Durante la jornada fueron expuestas las potencialidades de Aragua en sectores estratégicos, resaltando sus capacidades para el desarrollo del sector productivo así como las ventajas competitivas que ofrece el estado para la captación de nuevas inversiones.

Asimismo, la discusión incorporó temas relacionados con el desarrollo e innovación en sistemas informáticos, telemáticos y de software, alineados con las políticas impulsadas a través del Plan de la Aragüeñidad, promovido por la gobernadora, Joana Sánchez, como parte de la visión de modernización y fortalecimiento de la competitividad regional.

REINYMAR TOVAR

FOTOS:CORTESÍA