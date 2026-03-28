Azúcar por siempre rinde homenaje a la Guarachera del mundo

CIUDAD MCY.- Amigos Sinfónicos y la Orquesta Sinfónica de Venezuela presentan el espectáculo, Azúcar por siempre, un sentido homenaje que se rendirá a Celia Cruz, mejor conocida como la Guarachera del mundo. La cita es el 18 de abril en el Aula Magna de la UCV.

El evento pionero en el país, contará con las voces de grandes exponentes del género, entre ellas Trina Medina, Betsayda Machado y Gioconda Cabrera, quienes interpretarán un repertorio dirigido por el maestro Pedro López y la participación especial de Alfredo Naranjo.

La figura de Celia Cruz, se convirtió en referente musical de la salsa, considerada una de las más influyentes de la música latina, y que aún mantiene una vigencia cultural arraigada en los amantes del género.

El evento iniciará s partir de las 4:00 p.m., con un conversatorio en la sala de conciertos y seguidamente a las 5:00 p.m., inicia el homenaje cargado de sinfonía, historia, baile y mucha ¡Azúcar!

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA