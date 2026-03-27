Todo listo para la sexta caminata diocesana de Jesús de la Misericordia

Esta caminata rendirá tributo a la Madre Carmen Rendiles, al Dr. José Gregorio Hernández a San Francisco de Asís y en la que los aragüeños elevarán plegarias por la canonización de la Madre María de San José

CIUDAD MCY.- El próximo 12 de abril de 2026, las calles del municipio Sucre se transformarán en un río humano de devoción. Se trata de la sexta caminata diocesana de Jesús de la Misericordia, un evento que en palabras de sus organizadores, posicionará a Cagua como la «capital espiritual de Aragua».

El Padre José Luis González Castro, párroco de la Parroquia Corpus Christi y presidente de la Fundación Hijo de la Divina Misericordia, fue el encargado de oficializar los detalles. Con el lema «Caminando por la paz con tu gran misericordia, Señor», la Iglesia busca este año superar la cifra récord de 9.000 asistentes registrada en 2025, proyectando una participación de hasta 11.000 fieles provenientes de cinco estados del país.

«No es una competencia, es una convivencia», enfatizó el presbítero. «Venezuela entera es un milagro de Dios y este es el momento de limpiar el vidrio empañado por las preocupaciones para dejar entrar su luz».

LA RUTA DE LA BENDICIÓN: 7 KILÓMETROS DE FE

El recorrido iniciará a las 2 de la tarde en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima (Fundacagua), con la Hora de Adoración al Santísimo. A las 3, la marea blanca partirá rumbo a la urbanización Corinsa.

El trayecto contará con un despliegue logístico que consta de 13 carrozas religiosas que representarán a los patronos de diversas comunidades, destacando la presencia de la imagen de San Juan Bautista de Chuao, con sus 400 años de historia.

Esta caminata rendirá tributo a la Madre Carmen Rendiles, al Dr. José Gregorio Hernández y, de manera especial en este año franciscano, a San Francisco de Asís. Además, los aragüeños elevarán plegarias por la pronta canonización de la Madre María de San José.

LOGÍSTICA Y SALUD

Esta gran movilización contará con puntos de hidratación estratégicamente ubicados en las que ofrecerán no solo agua, sino frutas y galletas. Un equipo multidisciplinario de médicos, paramédicos y veterinarios estará activo, ya que este año la invitación se extiende incluso a las mascotas de la familia.

Lo que comenzó como una iniciativa parroquial es hoy la segunda caminata más grande de Venezuela, solo superada por la de Maracaibo. El evento destaca por su carácter ecuménico, contando con la participación de pastores evangélicos y sus congregaciones, unidos bajo una sola bandera de paz.

LA EUCARISTÍA FINAL

El punto culminante será a las 5:30 de la tarde en la Parroquia Corpus Christi de Corinsa. La Santa Eucaristía será presidida por Monseñor Enrique Parravano, Obispo de la Diócesis de Maracay, marcando el inicio espiritual de la Semana Mayor en la entidad.

La organización recuerdó que el evento es totalmente gratuito y exhortaron a los asistentes a vestir ropa clara, usar protector solar y sombrero. Pero, por encima de todo, el Padre José Luis González extiendió una invitación a llevar «una mochila llena de ilusión y un corazón abierto para recibir las bendiciones que la familia venezolana tanto necesita».

La seguridad estará garantizada por un despliegue conjunto de Protección Civil, Bomberos de Aragua, Policía Nacional y Estadal, asegurando que esta fiesta de la fe sea un refugio de paz.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA