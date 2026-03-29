Esto es lo nuevo de Elena Rose y Alleh que domina las listas digitales

CIUDAD MCY.- La escena musical urbana resaltó esta semana por el lanzamiento de TuTuTu, la nueva colaboración entre la cantautora Elena Rose y el artista Alleh, un tema que encendió las redes sociales desde su primer minuto de publicación.

La pieza, que fusiona ritmos contemporáneos con una lírica audaz, busca empoderar la visión femenina dentro de la industria. A través de las redes sociales Rose destacó el proceso creativo «esta canción es una celebración de nuestra libertad y de la conexión química que surge cuando dos mujeres se unen para crear sin etiquetas» , expresó.

La canción explora la atracción y el deseo desde una interpretación más directa, mostrando a una Elena Rose más segura y decidida. En conjunto con Alleh, construyen una química que se percibe desde la primera escucha y potencia el impacto del tema.

Por su parte, Alleh, manifestó su entusiasmo por trabajar al lado de una de las compositoras más influyentes del momento «grabar con Elena fue un aprendizaje constante; TuTuTu, tiene ese ritmo que se te queda en la cabeza, pero también una fuerza que invita a disfrutar el presente sin complicaciones» , puntualizó el artista.

El videoclip oficial, que ya acumula millones de vistas, destaca por una estética visual vibrante que complementa la energía de la canción y generadó una oleada de desafíos de baile en aplicaciones como TikTok e Instagram. El impacto también se trasladó en vivo, cuando Elena presentó la canción por primera vez en un show sold out en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, donde la respuesta del público confirmó la conexión inmediata con el tema.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA