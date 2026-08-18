Presidenta Rodríguez reconoce mérito estudiantil a más de 400 bachilleres con mejores promedios

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró el acto de reconocimiento al mérito estudiantil Antonio José de Sucre, en el cual participó un total de 439 bachilleres, quienes obtuvieron los mejores promedios académicos en la nación. En el evento, la jefa de Estado estuvo acompañada por el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, y la ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán.

Los 439 graduandos alcanzaron el promedio absoluto de 20 puntos, de los cuales, 229 provinieron de instituciones de educación pública, y 210 de planteles privados. Asimismo, 104 estudiantes proceden del estado Zulia, 46 de Falcón, 32 de Guárico y 257 corresponden al resto del territorio nacional.

Para estimular el crecimiento profesional y académico de los alumnos, se les otorgarán beneficios como la asignación prioritaria y expedita en el Sistema Nacional de Ingreso (SNI), con el cual se les garantizará acceso inmediato a instituciones universitarias de preferencia.

El ministro Héctor Rodríguez, resaltó que todos los 360 mil graduandos de bachillerato del presente ciclo escolar disponen de un cupo garantizado para integrarse a las diversas universidades en el país. “Estoy seguro que esta dirección es la correcta para sacar a Venezuela adelante”, puntualizó el ministro.

FUENTE: VTV

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