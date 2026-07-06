Baloncesto: Venezuela batalló hasta el final pero cedió ante Brasil en clasificatorio mundialista

CIUDAD MCY.- Con el cuerpo presente en Cali, Colombia, pero con la mente y el corazón puestos en la tragedia que atraviesa el país, la selección de baloncesto dejó cuerpo y alma en una dura batalla ante su similar de Brasil, que a la postre se llevó la victoria con pizarra 88-103, en el primer partido de los tres que deberán jugar en esta ventana clasificatoria rumbo al mundial Catar 2027.

Yohanner Sifontes lideró a la selección con 22 puntos, 4 rebotes y 1 robo en tan solo 18 minutos y 18 segundos. Encestó 6 de 8 tiros de campo, un perfecto 3 de 3 en triples y 7 de 10 tiros libres. Sifontes impulsó a Venezuela con una racha de 9 puntos en un lapso de 1 minuto y 57 segundos, entre los 4:11 y los 2:14 del tercer cuarto, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido.

En el lado brasilero, Yago Santos dirigió la ofensiva de Brasil con aplomo y precisión, finalizando con 20 puntos, 13 asistencias y 6 rebotes en 29 minutos y 17 segundos.

Con este resultado, la Vinotinto de las alturas que dirige Francisco «Curro» Segura se ubica última en el grupo C con un triunfo y dos derrotas. Su próximo compromiso será de nuevo en el Coliseo Evangelista Mora para medirse a Chile este lunes a las 7:10 p.m.

FUENTE : AGENCIA

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