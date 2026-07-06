Baloncesto: Venezuela batalló hasta el final pero cedió ante Brasil en clasificatorio mundialista

CIUDAD MCY.- Con el cuerpo presente en Cali, Colombia, pero con la mente y el corazón puestos en la tragedia que atraviesa el país, la selección de baloncesto dejó cuerpo y alma en una dura batalla ante su similar de Brasil, que a la postre se llevó la victoria con pizarra 88-103, en el primer partido de los tres que deberán jugar en esta ventana clasificatoria rumbo al mundial Catar 2027.
Con este resultado, la Vinotinto de las alturas que dirige Francisco «Curro» Segura se ubica última en el grupo C con un triunfo y dos derrotas. Su próximo compromiso será de nuevo en el Coliseo Evangelista Mora para medirse a Chile este lunes a las 7:10 p.m.
FUENTE : AGENCIA
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