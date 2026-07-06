Willson Contreras y Cade Cavalli, dispuestos a rectificar

CIUDAD MCY.- En una semana marcada por la tensión tras el altercado que vació las bancas y terminó con suspensiones de siete juegos para Cade Cavalli, lanzador de los Nacionales de Washington, y Willson Contreras, primera base de los Medias Rojas de Boston, ambos volvieron a hablar, esta vez desde la emoción y la reflexión.

El inicialista de Boston asumió su parte en lo ocurrido y lamentó profundamente cómo se desarrollaron los hechos. Reconoció que la situación pudo haberse evitado y dejó claro que ha sido un proceso difícil en lo personal, reportó Boston Globe.

“Quizás la gente no entienda por qué me estoy disculpando ahora, pero siento que era importante hacerlo. Ofrezco disculpas porque fue un momento de muchas emociones, y reo que esas situaciones pudieron haberse evitado, controlado y manejado de una mejor manera.”

Cade Cavalli también se disculpó con Willson Contreras

Del otro lado, Cade Cavalli también ofreció disculpas públicas. El lanzador explicó a los periodistas que no existió intención racista en sus palabras, que desconocía el contexto histórico de la expresión utilizada y que lamenta sinceramente cómo fue interpretada, especialmente por los fanáticos más jóvenes. Además, expresó su disposición a conversar con Contreras para cerrar el episodio con respeto mutuo.

“Tengo mucho respeto por él. No soy alguien que guarde rencor. Quiero esparcir amor en este mundo, eso es parte de quién soy.

Le deseo lo mejor y espero que podamos seguir adelante con respeto mutuo. Espero que él esté bien.

Si lo veo en persona, vamos a tener esa conversación.”

Consultado por El Extrabase, Willson Contreras fue breve pero claro sobre las palabras de Cavalli:

“Yo también lo aceptaría con mucha humildad y por eso también pedí disculpas ayer”.

Y agregó una reflexión que resume el momento: “Después de disculparme me sentí mucho mejor”.

Más allá de la sanción y el incidente, lo que queda es un mensaje que trasciende el terreno de juego: la importancia de reconocer errores, disculparse y estar dispuesto a avanzar sin rencor.

En el béisbol, como en la vida, también se compite desde la humildad.

FUENTE : EL EXTRABASE

FOTO : CORTESÍA