Banco del Tesoro activa apoyo habitacional mediante el crédito social Venezuela Renace

CIUDAD MCY.- El Banco del Tesoro, junto a siete entidades públicas y privadas del país, mantiene activo el programa especial de crédito social Venezuela Renace, destinado a apoyar a las familias que perdieron su vivienda principal tras los sismos del pasado 24 de junio.

Tener tu hogar es posible, sigue los pasos de la Primera Fase de esta iniciativa para optar a un financiamiento:

Documentos a consignar por parte del comprador

Planilla de solicitud de crédito completamente llena, legible, sin borrones ni tachaduras, debidamente firmada por el solicitante y cosolicitante.

Fotocopia legible y vigente de la cédula de identidad del solicitante y cosolicitante.

RIF del solicitante y cosolicitante del Certificado del Inmueble Colapsado, emitido por la Comisión Presidencial de Habitabilidad.

Certificado que acredite la titularidad sobre la vivienda colapsada, avalada por el Saren.

Si tu inmueble pertenecía a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), en lugar del certificado avalado por el Saren, podrás presentar cualquiera de estos requisitos:

Comprobante del Censo de Personas Afectadas, emitido por la Comisión Presidencial de Habitabilidad, más una de las siguientes opciones:

Copia del RIF consignado, siempre que la dirección fiscal coincida exactamente con la del inmueble, indicada en el comprobante del Censo (al cumplir esta coincidencia, no requerirá ningún documento probatorio adicional de esta lista).

Copia del título de propiedad familiar.

Documento de compraventa del inmueble.

Acta de adjudicación o asignación, emitida por el ente estatal correspondiente.

Dos (02) estados de cuenta bancarios donde conste el domicilio exacto, con fecha de corte junio 2026 o fecha anterior dentro de los últimos 12 meses.

–Factura formal de un servicio básico (luz, agua, línea telefónica o internet) a nombre del solicitante con fecha de emisión entre julio del 2025 y julio del 2026.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Certificación de ingresos o constancia de trabajo. En caso de poseer cosolicitante, se deben presentar los mismos recaudos.

Tres últimos estados de cuenta bancarios.

Con los requisitos antes indicados, la entidad financiera podrá evaluar capacidad de pago y emitirá un Certificado de Preaprobación.

Segunda fase para optar al crédito social

Luego de obtener el Certificado de Preaprobación, se deben consignar los documentos del vendedor:

Fotocopia legible y vigente de la cédula de identidad.

RIF del vendedor.

Poder registrado, en caso de la existencia de un apoderado.

Si el inmueble es propiedad de los integrantes de una sucesión, presentar planilla de declaración sucesoral y planilla de liquidación de derechos sucesorales (certificado de solvencia), así como fotocopias de las cédulas de identidad de los herederos.

DOCUMENTOS DEL INMUEBLE

Documentación básica del inmueble a adquirir en caso de disponer de la misma: ubicación, valor comercial en dólares.

Opción compra-venta o documento de compromiso bilateral de compraventa bilateral o carta compromiso.

Certificación de gravamen.

Fotocopia legible del documento de propiedad del inmueble debidamente registrado.

Fotocopia legible y vigente de la solvencia municipal.

Fotocopia legible y actualizada de la cédula catastral.

Al consignar toda esta documentación, el banco que elegiste liquidará el valor del inmueble en divisas al vendedor.

Con esta iniciativa, el Banco del Tesoro reafirma su compromiso de garantizar un hogar digno a las familias que perdieron sus viviendas el pasado 24 de junio, atendiéndolas a través del crédito social Plan Venezuela Renace.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL