Derogan vencimiento del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas

CIUDAD MCY.- La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, informó este martes que el certificado del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae) no tendrá fecha de vencimiento.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social Instagram, el Sundde destaca que la medida forma parte de “la transformación digital y la celeridad administrativa, para garantizar procesos ágiles, sin duplicidad de requisitos, y brindar mayor estabilidad jurídica y operativa al desarrollo económico de la Nación”.

A CONTINUACIÓN, EL TEXTO ÍNTEGRO DEL COMUNICADO.

En el marco de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial N° 7.018 Extraordinario del 8 de abril de 2026, mediante el cual se instruye a la Administración Pública adecuar su procedimientos para garantizar respuestas breves, eficientes y efectivas a la ciudadanía, incorporando tecnologías electrónicas, informáticas y telemáticas que eliminan la duplicidad de requisitos y simplifican cada gestión.

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, a partir de este momento, les notifica que el certificado del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (RUPDAE), consagrados en las disposiciones de control de la Ley Orgánica de Precios Justos, no tendrá fecha de vencimiento y solo se deberá actualizar en caso de que la empresa, comercio o industria realice modificaciones en su RIF.

Su vigencia pasa a ser indefinida, lo que garantiza una simplificación administrativa efectiva y consolida la estabilidad jurídica y operativa de todo el sector comercial de la Nación.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL