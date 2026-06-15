Banda Show Nuestra Señora de la Caridad triunfa con múltiples galardones en Caracas

La muchachada aragüeña conquistó la capital del país con una gran muestra de talento, show y mucha alegría

CIUDAD MCY.- Con fuerza, alegría, talento y compromiso la Banda Show Nuestra Señora de la Caridad de San Sebastián de los Reyes obtuvo un extraordinario desempeño en la celebración del IV Festival Nacional de Bandas de la 4ta Edición María Antonia Bolívar Copa Policía Nacional Bolivariana.

El evento que se realizó en la ciudad de Caracas, reunió destacadas agrupaciones de distintas partes del país, quienes participaron en distintas categorías musicales.

La banda azulgrana con música, show, carisma y talento, se alzó con los primero lugares en distintas categorías, mostrando talento y mucha disciplina consiguió los siguientes galardones:

1er Lugar – Cuerpo Coreográfico

2do Lugar – Mejor Cuerpo de Viento

2do Lugar – Mejor Espectáculo

3er Lugar – Percusión

Finalmente la actuación de la muchachada aragüeña, no solo llena de orgullo a la entidad, sino que también demuestra el poder de la música y el arte como herramientas para promover la paz y la armonía en Aragua.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA