UBA reafirmó compromiso académico y social en 40 años de ejercicio

En honor al legado y trabajo de quienes dejaron grandes aportes al levantamiento de este proyecto se realizó la entrega de la orden Universidad Bicentenaria de Aragua en su única clase

CIUDAD MCY.- La Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) celebró su 40° aniversario con un acto solemne, en cuyo escenario se realizó la entrega de una orden homónima y las autoridades reafirmaron el compromiso académico y social del recinto.

‎Esta sesión especial del Consejo Universitario fue dirigida por la rectora Edilia Papa, en compañía de la vicerrectora académica, Cristina Rojas; vicerrector administrativo, Jesús Casanova; vicerrectora de comunicación e información, Cathy Sánchez y, el secretario general, Manuel Piñate.

‎Tras un debate y aprobación anterior, las autoridades de esta Alma Mater procedieron a la condecoración en su primera y única clase a tres personas que dejaron vitales aportes al levantamiento y subsistencia del proyecto en el tiempo, hasta convertirse en uno de los centros formativos de mayor relevancia en la región central.

Nombres como José Domingo Mora, director de Gestión Académica del Instituto de Altos Estudios Oscar Cambra, Enilda Montero de Sánchez, directora encargada de Talento Humano y Nubia de Gurisma, vicepresidenta del Consejo Superior, recibieron el merecido homenaje por su labor.

Resulta valioso mencionar que, esta es la primera ocasión que la UBA organiza una condecoración de este nivel.

ORADOR DE ORDEN

Con la finalidad de recodar las cuatro décadas de trabajo en el Alma Mater, José Domingo Mora fungió como orador de orden con un discurso lleno de orgullo y certeza del avance, en el que destacó cifras relevantes como: 57 promociones en Derecho, 49 promociones en Psicología, 92 promociones estudios de postgrado, 58 promociones en Ingeniería y 59 promociones en Comunicación Social.

Dentro de ese contexto, enfatizó la constante organización e innovación para alcanzar los más altos estándares de profesionalización, con pensum ajustados a la dinámica y progreso global en todas las áreas, especialmente aquellas relacionadas a la tecnología.

La universidad cumple su función como un espacio útil para la sociedad, con una requerida exigencia para tener ciudadanos eficientes y calificados.

INNOVACIÓN Y PROGRESO

Durante su intervención, la rectora Edilia Papa, reconoció la visión futurista de los fundadores: Basilio Sánchez y José Gerardo Guarisma, al consolidar por años un mapa de saberes cargado de mística, valores y actualización constante.

Como egresada de la casa de estudios, certifica de primera mano la proyección académica de nivel internacional, pues los programas de las carrear cortas, largas, posgrados, cursos, talleres y diplomados son desarrollados con énfasis.

Uno de los progresos fue la plataforma virtual, misma que los estudiantes ya manejaban antes de la pandemia y que se convirtió en una herramienta para no perder la conectividad y clases en la cuarentena.

“40 años se dicen fácil, pero significan mucho empeño en la formación de la sociedad (…) celebramos con orgullo y agradecemos a quienes hicieron posible este sueño”, puntualizó.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESÍA