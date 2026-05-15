Bandas marchantes de Aragua se preparan para la conquista del Guinness

La entrega de estos instrumentos son el preámbulo de una era donde Aragua pretende demostrar que a través de la disciplina de las bandas marchantes se construye ciudadanía y orgullo nacional

CIUDAD MCY.- Bajo el estruendo de los metales y el ritmo de la percusión, el estado Aragua dio inicio a una histórica dotación de instrumentos, consolidándose como el epicentro musical de Venezuela y afinando detalles para un ambicioso récord mundial.

En un acto que representa un significativo avance para la cultura regional, Randolfo Zapata, presidente del Instituto de Bandas Marchantes del estado Aragua, anunció el inicio de una ambiciosa fase de dotación que busca transformar el panorama artístico de la entidad.

Durante el emotivo acto se hizo un merecido reconocimiento al esfuerzo de quienes hacen música desde el corazón de las comunidades. Las agrupaciones Banda Show “César Girón”, Fuerza Musical Aragua, la Banda Show del Eje Sur San Casimiro y la Banda Show “Simón Rodríguez” de Las Tejerías fueron las primeras beneficiadas de un universo de 43 bandas que hacen vida en los 18 municipios del estado.

“Es un honor gratificante, hemos venido haciendo recorridos por los 18 municipios, atendiendo banda a banda para cubrir sus necesidades”, expresó Zapata con la emoción de quien conoce el oficio desde adentro: “nací, crecí y soy bandista”, aseveró.

El titular del sector bandista de Aragua destacó que la entrega incluyó materiales que son de alto costo en el mercado actual, como viento madera y metal, que son fundamentales para la armonía, percusión, cañas para saxofones, aceites y baquetas.

GESTIÓN CON SELLO CULTURAL

Zapata destacó que el apoyo ha sido total por parte de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y el Ministerio de la Juventud, liderado por Sergio Lotartaro. Asimismo, enfatizó que desde la creación del Instituto, en el mes de diciembre pasado, el trabajo ha sido ininterrumpido, logrando que Aragua se convierta en la única entidad nacional con un organismo dedicado exclusivamente a este gremio.

UN RETO DE TALLA MUNDIAL

Más allá de la dotación, el estado tiene la mirada puesta en un objetivo que trasciende las fronteras venezolanas: el Récord Guinness. Lo que Zapata define no solo como una marca, sino como un “reto para Venezuela” está entrando en su fase crítica de preparación.

Tras el éxito del primer ensamble general, la maquinaria musical ya calienta motores para un segundo ensayo masivo previsto para finales de junio de 2026. “Estamos esperando que los demás estados completen sus recorridos para pautar la fecha exacta, pero nos preparamos al 100 por ciento”, aseguró el directivo.

REINA BETANCOURT │CIUDAD MCY

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