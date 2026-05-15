Rub Amaya y Tonny Vi revolucionan el sonido urbano con una propuesta «limpia y romántica»

Tras varios años de experiencia en la industria de la música, ambos cantantes se animaron a “revolucionar” el mundo del merengueton

CIUDAD MCY.- En una gira de medios, los reconocidos artistas Rub Amaya y Tonny Vi, visitaron las instalaciones del diario Ciudad MCY para compartir los detalles de su más reciente lanzamiento discográfico “Los Francotiradores” y sus ambiciosos proyectos internacionales.

Tras consolidar respetables carreras en solitario, ambos exponentes decidieron unir fuerzas para cubrir un espacio que consideraban necesario en la escena musical del país. De esta alianza estratégica nace su primer sencillo promocional titulado «Vibes», una pieza que fusiona de manera fresca el merengue urbano con ritmos contagiosos, acuñando el término «merenguetón» para definir un estilo que ya empieza a marcar pauta a nivel mundial.

Durante su estancia en la capital aragüeña, los intérpretes explicaron que el concepto de «Vibes» surgió de la necesidad de cantarle al amor desde una perspectiva elegante y apta para todo público. En un mercado actualmente saturado de líricas explícitas, el dúo tomó la firme decisión de apostar por una composición impecable, con una letra bonita que pueda ser dedicada en cualquier entorno familiar, sin perder la esencia bailable que caracteriza al venezolano.

La producción musical y composición de este tema fue un trabajo conjunto realizado desde el estudio por ambos artistas, quienes confesaron que su alto nivel de perfeccionismo suele generar debates creativos intensos durante los procesos de grabación, aunque siempre manteniendo una estrecha relación de hermandad fuera de los escenarios.

El lanzamiento de «Vibes» viene acompañado de un sofisticado videoclip grabado bajo la dirección de Su Producciones en la ciudad de Caracas. La filmación se llevó a cabo en diversas locaciones, incluyendo secuencias de baile en las calles de Las Mercedes y tomas principales en las instalaciones del restaurante discoteca Como Tú. La producción audiovisual resalta por su exigente propuesta estética y cuenta con las actuaciones especiales de la actriz y cantante Antonela Muñoz, junto al creador de contenido Manuel Ramírez, conocido en plataformas digitales como Karius TV.

Este proyecto marca igualmente el regreso formal de Tonny Vi a la palestra musical, respaldado por la experiencia de Rub Amaya, quien ha sido el cerebro creativo detrás de múltiples éxitos nacionales e internacionales en colaboración con figuras como Sixto Rein, Gustavo Elis, Arán One y Los Cadillac’s.

De cara al futuro inmediato, adelantaron que ya se encuentran trabajando en la planificación de un próximo remix para una de sus canciones en conjunto, con el objetivo de incorporar tanto a un exponente nacional como a una figura de la industria internacional para internacionalizar aún más su propuesta musical.

Los artistas invitaron al público a seguir de cerca sus pasos y lanzamientos a través de sus cuentas oficiales en Instagram, @rubamaya y @tonnyvi, donde estarán anunciando las próximas fechas de su gira y nuevos estrenos audiovisuales.

MARÍA JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESÍA