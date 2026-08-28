Banny Kosta ofrecerá un concierto en Maracay

En una noche el artista rendirá tributo a un grande de la salsa y tendrá un repertorio cargado con su temas más sonados que pondrán a bailar a todos los presentes

CIUDAD MCY.- Al ritmo de la salsa romántica, Banny Eleazar Acosta conocido artisticamente como Banny Kosta y apodado por la fanaticada como «el Salsero de la Pasión» y «el Almirante de la Salsa», se prepara para ofrecer un concierto en la ciudad de Maracay donde cantará sus más grandes éxitos.

El concierto salsero se celebrará este 29 de agosto, en el parque de feria de San Jacinto donde «el Almirante de la Salsa», reestrenara en tarima su nuevo sencillo titulado «Me Sobornas», tema que promete cautivar a todo el público y que estará disponible en las plataformas digitales a partir de septiembre.

Durante una rueda de presa con los medios de comunicación regionales, el cantante reveló que rendirá un tributo al cantante Willie Colón con su tema «Idilio», tema considerado un gran clásico para los amantes del género en la entidad.

Además, «El Salsero de la Pasión» incluirá en el repertorio de la noche sus grandes éxitos entre ellos; «A Fuego Lento», «15 Minutos», «Amar a Dos», «No Sabes Amar», entre otros

Finalmente, el Banny Kosta extendió la invitación al todo los aragüeños para que no se pierdan esta cita musical salsera.

«Este concierto promete desde la primera canción con buen sonido, buen ambiente, seguridad garantizada, así que mi gente del estado Aragua no te puedes perder esta gran fiesta salsera».

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA