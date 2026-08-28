24 aspirantes al Galán de Aragua fueron presentados ante la prensa

Este fue el primer contacto con el público de los caballeros que aspiran llevarse la bufanda ganadora el próximo 1 de diciembre

CIUDAD MCY.- En una mañana cargada de emotividad, este jueves fueron presentados ante la prensa los 24 aspirantes a llevarse la bufanda Galán de Aragua 2026, que en el presente año arriba a su edición número 50.

Los jóvenes que participan en esta edición durante la presentación a los integrantes de los medios de comunicación realizaron su primera presentación en pasarela, así como también, fueron evaluados en aspectos como oratoria, dicción, expresión corporal, y demás elementos con el fin de llevarse la bufanda Galán de la Prensa.

Enrique Villamizar, presidente de la organización Galán de Aragua, afirmó que ha llevado esta organización desde el año 1976, y a medida que han venido cambiando los tiempos, ha superado paradigmas para mantener el evento vigente y con una alta cantidad de jóvenes y adultos que quieren formar parte de la organización.

“Hemos estado trabajando con estos jóvenes en aspectos como pasarela, fotografía, etiqueta y protocolo, y otras áreas de su pensum de estudios, porque ser Galán de Aragua no es solo tener una bufanda, es ser un caballero en todo el sentido de la palabra”, comentó Villamizar.

Cabe destacar que, la presentación a la prensa fue realizada por Luisver Alvarado, Galán de Aragua 2025, y quien luego de un año de mucha experiencia y aprendizaje, entregará la bufanda a su sucesor en la noche final programada para el venidero 1 de diciembre.

“Luego de entregar la bufanda me gustaría participar en eventos de carácter internacional o en el Míster Venezuela, también quiero incursionar en el mundo de la animación, realmente tengo muchas metas por alcanzar y estoy trabajando duro para ello”, declaró.

Cabe destacar, que además de la presentación a la prensa, este jueves también se realizó la prueba de talento de los participantes, en lo que fue una jornada en la que los aspirantes sacaron lo mejor de sus habilidades ante el público aragüeño.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS : YLAI OLMOS CASTILLO