Barbados y Colombia envían ayuda humanitaria

CIUDAD MCY.- El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, ubicado en el estado La Guaira, recibió durante las últimas horas diversos cargamentos provenientes de Barbados y Colombia con ayuda humanitaria destinados a la atención de la emergencia nacional derivada de los sismos registrados el 24 de junio.

Desde Barbados llegó una aeronave que transportó más de 500 kilogramos de suministros de ayuda humanitaria y dos hospitales de campaña. Este envío se suma a las más de 10 toneladas de materiales que dicho país caribeño ha suministrado recientemente para apoyar a las personas que perdieron sus viviendas o resultaron damnificadas.

Por su parte, Colombia envió dos aviones Hércules de su Fuerza Aérea con 18 toneladas de carga humanitaria y equipos técnicos especializados. Este cargamento incluye un hospital de campaña dotado con personal médico, el cual cuenta con 31 personas para su funcionamiento.

Adicionalmente, se recibieron 24 carpas, dotaciones de medicamentos, dos plantas eléctricas y equipos de climatización. La delegación colombiana está integrada, además, por dos ingenieros sanitarios, un ingeniero industrial y seis periodistas para el cubrimiento de la situación.

De manera complementaria, el gobierno de Argentina trasladó a un equipo conformado por 36 rescatistas hacia el territorio nacional. Estos profesionales realizarán el relevo del grupo de búsqueda y salvamento que se encontraba desplegado en las zonas críticas desde el inicio de la emergencia.

AVN