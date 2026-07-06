Fujimori triunfó en comicios presidenciales de Perú

CIUDAD MCY.- Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú para el período 2026-2031, en sesión solemne del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que se oficializaron los resultados que avalan el triunfo electoral de la candidata de Fuerza Popular.

«La fórmula de candidatos presentados por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales 2026, y en consecuencia otorga las credenciales a los candidatos electos para el período 2026-2031 de la siguiente manera: presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi», leyó la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo.

En la sesión también fueron proclamados Luis Galarreta como vicepresidente primero y Miguel Ángel Miki Torres en la segunda vicepresidencia.

Fujimori no participó en el acto protocolar, celebrado en la sede del JNE, en el distrito limeño de Jesús María, pues decidió mantener las actividades previstas en su agenda, y en su lugar envió a un equipo de personeros legales de Fuerza Popular.

SPUTNIK