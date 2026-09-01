Barquisimeto será sede del Sudamericano Sub-20 de futsal femenino y masculino

CIUDAD MCY.- Barquisimeto será escenario de dos de las competencias continentales más importantes del calendario de selecciones juveniles de fútbol sala, luego de que la Federación Venezolana de Fútbol confirmara que el Domo Bolivariano será la sede de los campeonatos CONMEBOL Sub-20 Futsal Femenino y del CONMEBOL Sub-20 Futsal en su edición masculina.

El torneo femenino se llevará a cabo del 12 al 20 de septiembre, en tanto que la competencia masculina tendrá lugar del 26 de septiembre al 4 de octubre. Ambos certámenes se realizarán de manera consecutiva.

Las dos citas continentales contarán con la participación de las 10 federaciones afiliadas a la CONMEBOL: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y la anfitriona, Venezuela.

La información referente a la boletería, acceso del público y transmisión de los partidos será dada a conocer a través de los canales oficiales del organismo.

FUENTE : VTV

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