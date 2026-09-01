Venezuela confirma cuerpo técnico para Mundial Sub-23 de béisbol

CIUDAD MCY.- La selección de Venezuela Sub-23 de beisbol reveló su cuerpo técnico de cara a la Copa Mundial de la categoría, que se llevará a cabo en Nicaragua desde el 6 hasta el 15 de noviembre, con un equipo liderado por Néstor Corredor como mánager y conformado, en su mayoría, por integrantes del equipo que se consagró campeón en el Clásico Mundial.

Corredor, quien en aquel torneo se desempeñó como coordinador de terreno, encabeza ahora al conjunto Sub-23. A su alrededor, seis nombres repiten del cuerpo técnico que venció a Estados Unidos en la final del Mundial masculino, entre ellos Víctor Martínez, quien cumplirá el rol de asesor profesional de banca; Carlos «Beto» Méndez y Miguel Cabrera como entrenadores de bateo; y Javier Bracamonte como receptor de bullpen.

La plantilla quedó conformada además por Luis Meza como entrenador de pitcheo, Juan Graterol como profesional de bullpen, Dennis Malave en primera base, Juan Francia en tercera base, Robinson Chirinos como asistente del mánager, Francisco Cartaya como gerente deportivo, Omar López como asesor del ciclo olímpico, Juan Fernández como entrenador atlético principal y César Yépez como entrenador de fuerza y acondicionamiento.

Venezuela estará buscando en este torneo el título mundial en la categoría y sumar puntos en el camino hacia la clasificación olímpica para Los Ángeles 2028.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : REFERENCIAL