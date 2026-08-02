BCV y FMI mantienen reuniones de trabajo

Los encuentros se centran en afianzar competencias del equipo técnico en materia de banca central

CIUDAD MCY.-En el contexto de la visita a Venezuela del organismo multilateral, autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvieron una reunión técnica centrada en política monetaria, cambiaria y asistencia técnica, tres pilares fundamentales para la consolidación del proceso de estabilización macroeconómica del país.

La asistencia técnica con el FMI busca afianzar competencias del equipo técnico en materia de banca central.

El BCV ratifica su compromiso con el diálogo técnico y la normalización de las relaciones internacionales como herramientas fundamentales para avanzar en el proceso de estabilización y recuperación de la economía venezolana.

FUENTE: GLOBOVISION

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