Venezuela apuesta por reconstrucción interna y recomposición de relaciones internacionales, afirma Delcy Rodríguez

«Hay que trabajar en unión con un solo propósito, que es Venezuela, nuestro pueblo; que ahí nada nos divida, y que desde esos escombros, Venezuela renazca en una nueva humanidad», destacó la Ejecutiva

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República, Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela avanza en una fase de rescate, recuperación y reconstrucción, con atención prioritaria en los campamentos transitorios ubicados en zonas afectadas como La Guaira. Indicó que el país no solo debe contabilizar daños, sino superar los escombros y levantar una infraestructura nueva, apoyada en el voluntariado y en lo que definió como el “sentimiento noble” de quienes acuden a colaborar.

«Hay que trabajar en unión con un solo propósito, que es Venezuela, nuestro pueblo; que ahí nada nos divida, y que desde esos escombros, Venezuela renazca en una nueva humanidad», remarcó la Ejecutiva.

Rodríguez también subrayó la importancia de recomponer las relaciones internacionales, y agradeció las palabras del presidente de Chile, José Antonio Kast, en el marco del proceso de reanudación de los vínculos consulares entre ambos países.

«Agradezco sus palabras de presidente, y cuento con usted también para marchar juntos y que nuestros países sudamericanos se marchen juntos también en una agenda común, en una agenda de cooperación, en una agenda de amistad. Éste es el nuevo sentimiento, para las relaciones internacionales», afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a integrarse en una unidad nacional que permita “construir la nueva Venezuela”, una nación que (según expresó) renazca con una humanidad más profunda y una identidad vinculada al legado de Simón Bolívar.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA