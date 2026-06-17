BDV y transportistas crean alianza para el cobro digital del pasaje

El sistema de cobro electrónico automatizado ya se encuentra activo y en fase de prueba piloto en rutas comerciales de los estados Nueva Esparta, Aragua y en la ciudad de Caracas

CIUDAD MCY.- El Banco de Venezuela (BDV) concretó una alianza estratégica de colaboración junto al emprendimiento “La Parada” y representantes de tres sindicatos del sector transporte, consolidando un innovador proyecto para la digitalización del pago de pasaje en el transporte urbano.

La institución financiera tiene como objetivo integrar a los transportistas en un ecosistema digital que facilita el financiamiento en tiempo real y promueve la inclusión financiera de miles de trabajadores del sector.

La iniciativa permitirá que los usuarios puedan cancelar la tarifa del pasaje a través de la tecnología NFC, Bluetooth o código QR.

La incorporación de estos avanzados métodos digitales elimina de forma definitiva la dependencia histórica del dinero en efectivo para el traslado diario, agilizando el proceso de abordaje de los pasajeros y brindando una alternativa tecnológica eficiente, cómoda y segura para la ciudadanía.

En la actualidad, el despliegue piloto de este plan se ejecuta con éxito en la Gran Caracas, así como en los estados Aragua y Nueva Esparta; sin embargo, las autoridades bancarias y ministeriales proyectan una expansión gradual y continua de esta tecnología hacia el resto de los estados del territorio nacional en este año 2026.

MARCOS GAVIDIA│YVKE MUNDIAL

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