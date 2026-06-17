Saime realiza verificación de datos a cédulas desde los 22 millones

CIUDAD MCY.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) realiza una campaña para que los venezolanos con cédula de identidad a partir del rango de 22 millones verifiquen sus datos en el sistema del organismo.

A través de sus redes sociales el Saime informó que el proceso se realizará en todas sus oficinas del país y será rápido, seguro y completamente gratuito.

Los ciudadanos podrán asistir sin necesidad de tener cita previa para participar. Estas jornadas están dirigidas exclusivamente a ciudadanos venezolanos y a personas naturalizadas, de lunes a viernes, 8;00 am a 4:00 pm.

Solo deben llevar una copia simple y legible del acta de nacimiento, con todos sus sellos, folios y firmas visibles. Por otra parte, los que obtuvieron la nacionalidad venezolana deben presentar una copia de la Gaceta Oficial o del certificado de naturalización.

El Saime exhortó a los ciudadanos para que acudan con puntualidad para completar el trámite y así mantener su información actualizada en el sistema con el fin de facilitar gestiones como la expedición de cédulas o pasaportes.

Pasaporte para menores

Por otra parte, el Saime informó que los niños y adolescentes que ya posean cédula de identidad pueden tramitar su pasaporte directamente desde la plataforma digital del organismo.

Solo deben ingresar al portal web del Saime, crea un usuario personal y, desde allí, gestiona la solicitud del documento, incluida la programación de la cita necesaria para continuar el proceso. Este trámite debe realizarse siempre bajo la supervisión de los padres o representantes legales.

FUENTE: CIUDAD CCS

FOTO: CORTESIA