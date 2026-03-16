Biblioteca Nacional eleva legado de Luis Beltrán Prieto Figueroa con conversatorio

CIUDAD MCY.- En el marco del natalicio 124 del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, realizó un conversatorio sobre su legado, con la intención de dar a conocer la documentación que se resguarda en la mencionada institución. El encuentro se llevó a cabo en el Salón Hugo Chávez, y estuvo encabezado por el profesor Guillermo Luque.

Luque dio a conocer que una de las acciones más importantes del maestro Prieto Figueroa y que no pierde vigencia “es la creación de la reforma educativa, que transformó y humanizó la educación en Venezuela, la cual fue construida por los mismos maestros y maestras, creando la inclusión en todos los niveles y escalas sociales”, manifestó el doctor.

Por tanto, exhortó a los maestros a que cada vez sean más cultos: “La educación venezolana merece maestros cada día más preparados. La sociedad está cambiando sus realidades, están mutando las necesidades, se requiere abordar los problemas de manera distinta a otras épocas, y para ello se requieren maestros bien formados”, agregó.

Por su parte, el director de la Biblioteca Nacional, Jorge Berrueta Simancas, habló de la importancia de la Biblioteca y de los documentos personales del maestro Prieto Figueroa que están bajo resguardo en la institución.

Finalmente, Berrueta aprovechó la oportunidad para invitar a todos los jóvenes estudiantes a que visiten el área documental del maestro Prieto Figueroa, que está en la Biblioteca Nacional de Venezuela y disponible de manera gratuita para todos los jóvenes, investigadores y público en general.

FUENTE: MPPC

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