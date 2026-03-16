Inicia semana aniversario del Teatro de la Ópera de Maracay

El emblemático recinto cultural celebra más de cinco décadas de historia con una agenda gratuita que reunirá música, danza y actividades formativas

CIUDAD MCY.- Con una misa de acción de gracias celebrada en sus instalaciones, el Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) dio inicio a la semana conmemorativa por su quincuagésimo tercero aniversario, fecha que se celebrará oficialmente el próximo 19 de marzo y que estará acompañada por una agenda cultural dirigida al disfrute de la colectividad aragüeña.

El encuentro religioso fue presidido por el padre Jesús Díaz, párroco de la Catedral de Maracay, quien ofreció la bendición a los trabajadores, artistas y autoridades presentes, destacando el valor del arte como espacio de encuentro para la sociedad.

La actividad contó además con la presencia del presidente del TOM, Sendy Romero, acompañado por el director del Ateneo de Maracay, Daniel Centeno y el director de Cultura del municipio Santiago Mariño, Jesús Corniel.

Durante la ceremonia, el padre Díaz expresó su satisfacción por acompañar esta fecha significativa para la cultura regional.

“Con gran alegría estamos aquí celebrando el 53 aniversario del Teatro de la Ópera de Maracay. Qué mejor manera de iniciar esta semana de actividades que con una bendición y una acción de gracias por todo el trabajo que se realiza en este espacio cultural”, señaló, al tiempo que pidió bendiciones para las autoridades y el equipo que diariamente impulsa la actividad artística en la entidad.

El sacerdote también resaltó el valor simbólico del recinto cultural, al que calificó como un referente para la ciudad y el país.

“Este ícono, que representa un baluarte importante no sólo para Maracay sino para Venezuela, debe seguir brillando para que el arte y el espectáculo continúen siendo parte esencial de nuestra sociedad”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Teatro de la Ópera de Maracay, Sendy Romero, manifestó que la celebración constituye un momento de gratitud hacia quienes han contribuido con la historia de la institución durante más de cinco décadas.

“Hoy nos encontramos en gratitud porque esta semana se cumplen 53 años de la fundación del Teatro de la Ópera de Maracay. Desde aquí honramos a todas las personas que han pasado por este recinto y que han elevado el arte y la cultura del estado Aragua”, expresó.

Romero destacó que el TOM representa uno de los patrimonios culturales más importantes de la región y que, en el marco de esta conmemoración, fue diseñada una programación especial gratuita para el público.

“Desde este espacio histórico hemos planificado una agenda cultural para el esparcimiento y la recreación de todos los aragüeños”, indicó.

PROGRAMACIÓN ANIVERSARIO

La programación aniversario contempla diversas actividades artísticas y formativas. Entre ellas se encuentra una Master Class de flamenco el 16 de marzo, dirigida por la instructora Chiquinquirá Villamizar; el concierto de la Juventud, el 17 de marzo en horas de la mañana; y la fiesta central por el 53 aniversario, prevista para el 19 de marzo en la sala José Alfredo Cubillán.

Asimismo, el 20 de marzo se realizará un encuentro dancístico en el marco de la semana aniversario, seguido de una Noche Salsera en la plazoleta del teatro, actividad que pondrá el cierre festivo a la programación cultural.

A 53 años de su fundación, el TOM continúa consolidándose como uno de los principales escenarios culturales del país, donde convergen la música, la danza, el teatro y múltiples expresiones artísticas que fortalecen la identidad cultural de Aragua y de Venezuela.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA