Brasil envía 690 mil dosis de vacunas a Venezuela tras terremotos

CIUDAD MCY.- El Ministerio de Salud de Brasil envió un cargamento que contiene 690 mil dosis de vacunas a Venezuela, el cual está compuesto por 540 mil dosis de la vacuna pentavalente, así como 102 mil dosis de la triple viral. Este nuevo cargamento tiene el objetivo de mitigar las consecuencias del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en el país.

La cartera sanitaria detalló que el traslado, ejecutado por la Fuerza Aérea Brasileña, además de la carga ya descrita, el resto están conformado por inmunizantes BCG, contra la tuberculosis.

Esta es una nueva etapa de la ayuda humanitaria de Brasil, a propósito de la tragedia ocurrida en Venezuela tras los movimientos telúricos de hace una mes, la cual suma 16,5 toneladas de medicamentos e insumos estratégicos a territorio venezolano, desde la emergencia.

Asimismo, el Gobierno brasileño ya despachó 350 mil dosis de inmunizantes para la atención de situaciones de emergencia, repartidas en 100 mil vacunas contra la fiebre amarilla y 250 mil dosis de la vacuna contra la rabia canina.

Las autoridades sanitarias de esa nación suramericana confirmaron que las dosis donadas no afectan el abastecimiento del sistema público de salud ni comprometen el calendario nacional de vacunas.

FUENTE : CIUDAD CCS

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