Gobierno de Trump solicita a Justicia estadounidense reconocer inmunidad de Delcy Rodríguez

CIUDAD MCY.- La administración del presidente Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que presente ante un tribunal federal una declaración para reconocer la inmunidad judicial de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, así lo reseñó el diario.

El gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Justicia, solicitó una declaración oficial para reconocer la inmunidad judicial de Delcy Rodríguez; la noticia se publicó el martes 21 de julio de 2026, en una corte federal de Estados Unidos,en Florida.

La medida busca respaldar a Rodríguez en la demanda civil por acusaciones de secuestros, torturas y actos terroristas.

La petición busca que el tribunal federal acepte la inmunidad de la presidenta de Venezuela, lo que podría detener el proceso judicial en su contra. Este movimiento de la administración Trump representa un respaldo oficial a la funcionaria venezolana en el territorio estadounidense.

La demanda civil en Florida acusa a Delcy Rodríguez de participar en presuntos secuestros, torturas y actos terroristas relacionados con el chavismo. Estas acusaciones forman el centro del litigio que ahora enfrenta una posible interferencia del gobierno estadounidense a favor de la inmunidad de la acusada.

El Departamento de Justicia debe decidir si presenta o no la declaración solicitada por la Casa Blanca. La resolución de este caso en Florida dependerá en gran medida de la postura oficial que adopte el gobierno de Trump ante el tribunal.

FUENTE : AVN

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