Brasil establece medidas para favorecer a comunidades afrodescendientes

CIUDAD MCY.-Durante la apertura del III Encuentro Nacional de Mujeres Quilombolas en Brasilia, el Gobierno de Brasil estableció un conjunto de medidas destinadas a ampliar la regularización de territorios quilombolas, la entrega de títulos de propiedad y el acceso a vivienda para comunidades afrodescendientes.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, firmó 18 títulos de dominio correspondientes a ocho territorios que abarcan 11 mil hectáreas y benefician a mil 780 familias con el apoyo de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (Conaq).

Con este otorgamiento, el actual Gobierno suma 74 títulos emitidos desde 2023, equivalentes a 93 mil hectáreas a favor de ocho mil 317 familias. Según el portal Metrópoles, esta administración es responsable de aproximadamente el 34 por ciento de todos los títulos quilombolas emitidos por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) a lo largo de su historia.

Igualmente, el jefe de Estado firmó cuatro decretos de interés social para avanzar en la regularización de tierras en las diversas localidades; las medidas benefician a 333 familias en 897 hectáreas, con una inversión estimada de más de 2.8 millones de dólares para procesos de expropiación.

FUENTE: TELESUR

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