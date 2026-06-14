Vaticano actualiza estatutos de comisión pontificia para protección de menores

CIUDAD MCY.- La Oficina de Prensa de El Vaticano actualizó los estatutos de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, los cuales fueron aprobados por el papa León XIV para un período de prueba de tres años.

La revisión de este marco normativo, cuyos estatutos anteriores estaban vigentes desde 2015, responde a la necesidad de adecuar el funcionamiento de la institución a las directrices de la Constitución Apostólica promulgada en marzo de 2022, la cual rige la estructura y las funciones de la Curia Romana, reseñó Vatican News este sábado.

El presidente de la comisión, el arzobispo Thibault Verny, explicó que el nuevo documento técnico incorpora las observaciones de las víctimas, sobrevivientes y especialistas en la materia, con el fin de consolidar la transparencia y optimizar las prácticas de resguardo a nivel global.

Los artículos iniciales del texto legal ratifican que este organismo ejerce funciones de asesoría directa al sumo pontífice y realiza sus operaciones bajo la coordinación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, entidad con la cual compartirá metodologías de trabajo e informes periódicos.

Entre sus competencias específicas, el reglamento establece que la comisión brindará asistencia técnica a las diócesis locales para la implementación de sistemas estables de denuncia y la creación de centros regionales de escucha para los afectados.

Asimismo, el organismo participará de manera coordinada en los procesos de visitas institucionales y ofrecerá apoyo formativo a las Conferencias de Superiores Mayores dentro de las estructuras de la vida consagrada.

La normativa detalla que la comisión asumirá la elaboración de un informe anual exhaustivo sobre el estado de las políticas de tutela eclesial, el cual requerirá la autorización previa del pontífice antes de su difusión pública.

Por otra parte, el documento fija la composición del ente en un máximo de 23 integrantes designados por el papa, quienes sesionarán en asamblea plenaria dos veces por año y contarán con el respaldo administrativo de un consejo ejecutivo permanente y consultores regionales.

FUENTE: AVN

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