Brasil investiga un segundo caso sospechoso de ébola

CIUDAD MCY.- Autoridades brasileñas implementaron protocolos de seguridad por un hombre llegado a Río de Janeiro desde Uganda con sintomatología similar al ébola.

Este incidente ocurre tras el reporte de otro paciente de 37 años, procedente de la República Democrática del Congo, ingresado con síntomas compatibles con la enfermedad.

Ambos pacientes están en estricto aislamiento, y se recolectaron muestras para análisis de laboratorio.

El Ministerio de Salud brasileño y agencias locales reforzaron las medidas de vigilancia en puntos de entrada.

Se esperan los resultados de laboratorio para confirmar o descartar el diagnóstico, buscando mitigar riesgos de propagación.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA