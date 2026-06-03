Califican de inaceptable acto injerencista de Trump en Colombia

CIUDAD MCY.- De acuerdo con el exgobernante, el respaldo a una campaña, a la que tachó de “inmoral”, pone en grave peligro la alianza construida durante muchos años entre ambos países por diferentes gobiernos y partidos para luchar contra el narcotráfico y el crimen internacional.

“Esta agresiva intromisión en la democracia colombiana, repetida ya en varios países de América Latina, debe ser rechazada por todos los colombianos en las próximas elecciones, votando por la defensa de nuestra soberanía en cabeza de Iván Cepeda y de su trayectoria limpia y nacionalista”, escribió en su cuenta de la red social X.

“Presidente Trump: saque, por favor, sus manos de Colombia y de América Latina”, enfatizó el exmandatario en su mensaje.

El pronunciamiento de rechazo de Samper su suma a otros divulgados en las últimas horas, incluido el del jefe de Estado, Gustavo Petro, tras el “respaldo total” ofrecido por el ocupante del Despacho Oval a De la Espriella.

“Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie. Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos Libertad y Soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia”, expresó el presidente durante la víspera.

Hoy, el gobernante sumó nuevas denuncias de intentos de injerencia política en su país que aluden al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022).

“Este narcotraficante indultado por el presidente Donald Trump, expresidente de Honduras, y aliado ahora con Netanyahu [Benjamin] y Milei [Javier], decidieron con mucho dinero de los genocidas de Israel derrumbar el progresismo en Colombia y México”, escribió en su cuenta de X.

Colombia vive un momento de gran tensión política a menos de tres semanas de la realización de un balotaje entre el progresista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo De la Espriella.

FUENTE: PRENSA LATINA

FOTO:CORTESIA