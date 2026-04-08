Ciudad MCY

Comunicación Patria

Mundo

Brasil recibe la presidencia de la zona de cooperación del Atlántico Sur

PorLuisa Pedroza

Abr 8, 2026

CIUDAD MCY.- Más que una simple reunión diplomática, lo que sucede hoy en Río de Janeiro es un pacto de hermandad.

Brasil recibe de manos de Cabo Verde la presidencia de la Zopacas, un club de 24 países latinoamericanos y africanos que comparten el deseo de vivir en una región sin armas nucleares. La misión de Zopacas fue creada en 1986 bajo el ala de la ONU.

En un mundo que presenta actuales conflictos en Europa y Medio Oriente, este grupo de países ha logrado mantener el Atlántico Sur como un oasis de paz durante 40 años. La idea es que los problemas de las grandes potencias se queden allá, y que nuestras aguas se usen para cooperar, no para pelear.

El gobierno de Lula da Silva no quiere que esto se quede solo en fotos y discursos. Para los próximos dos o tres años, el plan es aterrizar la ayuda mutua en tres puntos clave:

 Cuidar el mar: Un compromiso real para proteger la vida marina.

 Ayudarnos entre vecinos: Colaborar más en tecnología, defensa y economía.

 Mantener la soberanía: Dejar claro que en nuestro océano mandamos nosotros, sin interferencias externas.

Asimismo, Brasil se pone al frente para que el mapa que une a América del Sur con África sea un puente de progreso y no un escenario de guerra.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Aragua

Sector ecosocialista de Aragua propuso innovadores proyectos para el cuidado de la Pachamama

8 de abril de 2026 Beatriz Guilarte
Especial

El latir eterno de la Colonia Tovar en la voz de su gente

8 de abril de 2026 Milexis Pino
Aragua

Jornada de Aragua Gas favoreció familias de Girardot

8 de abril de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Lamas fortalece despliegue del Plan Pre-Lluvias 2026

8 de abril de 2026 Beatriz Guilarte