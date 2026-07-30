Brigada multidisciplinaria evaluará estructuras patrimoniales afectadas por sismos

CIUDAD MCY.-El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Red de Patrimonio Cultural de Venezuela impulsan la creación de una brigada multidisciplinaria orientada a la evaluación técnica de estructuras patrimoniales afectadas por el doble sismo del pasado 24 de junio.

La constitución de esta instancia se dio a conocer tras un encuentro encabezado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, y la presidenta del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), Dinorah Cruz, junto a los arquitectos Vidal Cisneros y Fabiola Velasco.

El equipo técnico estará integrado por egresados de la Maestría en Restauración de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y cuenta con el respaldo de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, Vivienda e Infraestructura.

Al respecto, la Red de Patrimonio Cultural de Venezuela y su Observatorio Nacional, destacó su compromiso con estas labores bajo una visión de preservación histórica y arquitectónica.

“La reconstrucción física de nuestras ciudades tras el terremoto del 24 de junio debe caminar de la mano con la preservación de nuestra memoria. El patrimonio edificado de Venezuela no es un objeto estático del pasado, sino una infraestructura viva y un recurso estratégico para la resiliencia y la cohesión social en momentos de crisis”, reza el pronunciamiento técnico oficial de la organización.

FUENTE: MINCULTURA

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