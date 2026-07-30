Ministro Cazal inspeccionó instalaciones y acervo cultural de La Gran Pulpería del Libro Venezolano

CIUDAD MCY.-El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, realizó un recorrido por la Gran Pulpería del Libro Venezolano, ubicada en Sabana Grande, Caracas, para verificar el estado de sus estructuras y de los más de tres millones de ejemplares resguardados en la biblioteca.

En la inspección se comprobó que la estructura de la edificación no sufrió daños. Sin embargo, varios de sus estantes colapsaron en uno de sus costados, hasta topar con un pilar en donde se encuentra la sección dedicada a Simón Bolívar.

El dueño de la emblemática librería, Rómulo Castellanos, hijo del historiador y escritor Rafael Ramón Castellanos, recalcó en la visita que “¡Bolívar aguantó!”.

En ese sentido, el ministro Cazal expresó a Castellanos el apoyo de su despacho para que La Gran Pulpería y el sector del libro se mantengan en pie después de los embates que ha sufrido el pueblo venezolano.

En el encuentro también estuvo presente el editor y profesor universitario, Carlos Ortiz, quien desde el primer día ha acompañado a Castellanos en la rehabilitación de esta librería tan querida por los caraqueños.

Asimismo, se comprobó que muy pocos fueron los libros afectados durante los sismos. Ortiz añadió que los movimientos telúricos también desenterraron joyas de la literatura que se hallaban traspapeladas. Uno de esos ejemplares recuperados de las manos de Castellanos fue “Obras completas” de Teresa de la Parra, publicada por la Editorial Arte en 1965 sobre fino papel biblia.

FUENTE: VTV / REDACCIÓN MAZO

FOTO: CORTESÍA