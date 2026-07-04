Brigadista español resalta bondad de los venezolanos en la adversidad

CIUDAD MCY.- El oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Alfonso Parada, quien retornó a su país después de seis días de servicio en las zonas afectadas por los dos sismos en Venezuela, destacó la bondad y solidaridad del pueblo venezolano, quienes, pese a haber perdido prácticamente todo, ofrecían ayuda a los equipos de rescate, acciones que motivaban a continuar el trabajo de rescate.

“Por otro lado, pasaron situaciones que te animaban a seguir las labores al 100%, siendo una de ellas la amabilidad de la gente que, aun estando en situaciones dramáticas, se ofrecían a traer comidas, bebidas y estaban muy volcados con nosotros”, narró el oficial al dar testimonio a un medio ibérico, al arribar a España.

Parada enumeró que parte de las tareas realizadas fue el rescate y salvamento de personas con vida con el uso de herramientas de última tecnología: geófonos, sistemas de escuchas sensibles, cámaras térmicas para trabajar en espacios confinados, drones con cámaras térmicas, binomios con caninos y un inmejorable equipo de personas formadas para el uso de todo este tipo de herramientas, materiales facilitados por el Consorcio Provincial de Bomberos español.

El rescatista afirmó que el nivel de destrucción de los sismos ha sido devastador, lo que dificultó el rescate de personas con vida. “Hemos realizado tareas de búsqueda en innumerables lugares donde hemos comprobado que en ellos nunca se encontraban personas atrapadas con vida”, acotó.

El oficial de bomberos agradeció también a las organizaciones no gubernamentales Cooperación Internacional de Desarrollo de Emergencias (CIDE), Búsqueda y Rescate de España y la Aviación sin Fronteras, cuyas colaboraciones permitieron al contingente de brigadistas haber podido cumplir con el objetivo de llegar a Venezuela a tiempo y poder ayudar con la mayor prontitud posible.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA