Nicaragua firma libro de condolencias y reitera apoyo a Venezuela

CIUDAD MCY.- El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, firmó el libro de condolencias en la Embajada de Venezuela, como una muestra de apoyo al pueblo después de los intensos sismos que tuvieron lugar el 24 de junio pasado.

Al respecto, la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, señaló que, con esa acción, el Ejecutivo de su país reafirma su acompañamiento y condolencias al pueblo y Gobierno venezolanos frente a las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por la catástrofe.

De igual manera, afirmó que Nicaragua ha mostrado constantemente su solidaridad con el país suramericano y que su población está al tanto del sufrimiento causado por las tragedias naturales.

“Tuvimos la firma del Libro de Condolencias en la Embajada de Venezuela, trasladando, como hemos venido trasladando todos los días, nuestros fraternales sentimientos de solidaridad y acompañamiento en el dolor, que nosotros muy bien conocemos”, manifestó.

Por otra parte, Murillo expresó que la pérdida más grande es la de las vidas humanas y el vacío que dejan en sus familias y comunidades aquellos que pierden la vida a causa de este tipo de sucesos.

FUENTE : TELESUR

FOTO : CORTESÍA