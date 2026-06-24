BTS se consagra con el mejor álbum del año según medios internacionales

CIUDAD MCY.- El álbum Arirang, del grupo surcoreano de Kpop, BTS, fue seleccionado como el mejor del año en las listas de prestigiosas revistas de Estados Unidos y Reino Unido. La producción discográfica, la quinta de estudio de la agrupación, fue destacada por medios como la estadounidense Complex, el diario británico The Telegraph, la revista estadounidense Rolling Stone y la británica NME en sus recuentos de mitad de año.

BTS es un septeto surcoreano formado por RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook. Debutó en 2013 bajo BigHit Entertainment y se consolidó como fenómeno global al combinar pop, hip-hop y letras de crítica social, convirtiéndose en referente de la llamada ola coreana.

Bandas como los Rolling Stone calificaron el regreso de BTS como el acontecimiento más relevante del mercado musical global en 2026 y afirmó que la agrupación «representó sus raíces coreanas mediante el excelente Arirang», informó la agencia surcoreana de noticias, Yonhap.

El nombre de la producción musical rinde homenaje a una emblemática canción folclórica tradicional coreana de más de 600 años que simboliza la identidad, la conexión, la separación y el reencuentro. Vonsta de 14 canciones con una duración aproximada de 41 minutos, que combinan las raíces de la banda con las tendencias musicales globales mediante la colaboración de reconocidos productores occidentales como Diplo, Ryan Tedder, Flume, Mike WiLL Made-It y El Guincho.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA