Casting «El Escenario es Tuyo» se realizó en El Consejo

CIUDAD MCY.- La Casa de la Cultura Poeta Pedro R. Buznego de El Consejo se convirtió en el epicentro del talento local con la celebración del casting «El Escenario es Tuyo», en su segunda edición.

El evento, organizado por la Dirección de Cultura del municipio José Rafael Revenga, superó las expectativas al convocar a artistas de diversas generaciones con un objetivo claro: descubrir, formar e impulsar el potencial artístico de la región.

La jornada artística reunió a participantes clasificados en las categorías infantil, juvenil y máster, quienes demostraron sus cualidades vocales en géneros musicales tan diversos como el bolero, la ranchera, la música venezolana y la balada, cautivando al público asistente.

Una de las grandes sorpresas de esta edición fue la receptividad y el alcance de la convocatoria, la cual trascendió las fronteras locales al recibir a talentos de municipios vecinos.

Los participantes destacaron el carácter inclusivo de la iniciativa, aplaudiendo que no existan límites de edad para proyectar su pasión por el canto.

Al respecto, Randoth Rebolledo, director general de la Alcaldía de Revenga, calificó la actividad como una jornada extraordinaria que reafirma el compromiso de la gestión gubernamental con el sector cultural: «Seguimos abriendo espacios donde se evidencia el talento de los revengueños y revengueñas para apoyarlos e impulsarlos desde nuestras instituciones».

Tras evaluar cada una de las presentaciones, el jurado calificador dará a conocer en los próximos días la lista de los seleccionados. Los clasificados iniciarán una etapa de formación y preparación técnica vocal, diseñada no solo para potenciar su crecimiento artístico individual, sino también para proyectar el talento del municipio Revenga a escala regional y nacional.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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