CAF evaluará la próxima semana la propuesta de la FIFA de privatizar el Mundial

CIUDAD MCY.- La Confederación Africana de Fútbol (CAF) evaluará la semana que viene en una reunión la propuesta de la FIFA de su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), con la que abre la puerta al capital privado para financiar sus grandes torneos, como el Mundial.

El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, confirmó que había recibido la propuesta de la FIFA, pero sin valorarla y se limitó «a animar a sus Confederaciones Miembro a examinar la propuesta de la FFE y a participar en el proceso de consulta, de conformidad con los reglamentos y procedimientos establecidos por la CAF y la FIFA», según explicó en la comunicado.

Igualmente, el máximo organismo rector de este deporte en el continente africano y una de las seis confederaciones asociadas a la FIFA, con sede en El Cairo, «se compromete a seguir consultando y colaborando con sus Confederaciones Miembro, la FIFA, otras Confederaciones de Fútbol y demás partes interesadas para aumentar los recursos financieros, y de otro tipo destinados al desarrollo y crecimiento del fútbol en África y en todo el mundo».

La fecha de la reunión no ha sido anunciada hasta el momento.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está en el centro de la polémica tras desvelarse una idea con la que la FIFA quiere ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares para sus 211 asociaciones.

Las primeras críticas llegaron por parte de la UEFA, antes de que la propia FIFA confirmara su proyecto, al asegurar que la intención de Infantino es traspasar una línea que «nunca se debería cruzar».

«Ninguno de nosotros es propietario del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo», advirtió el martes el organismo que preside el esloveno Alexander Ceferin, vicepresidente y miembro del Consejo de la FIFA que debe aprobar la idea.

La idea de Infantino es, si las federaciones aprueban la creación de la filial de la FFE, vender una participación minoritaria del 20 % a inversionistas para generar 4.200 millones de dólares en efectivo.

FUENTE : AGENCIA

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