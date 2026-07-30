Mercedes Toledo gana medalla de bronce en los 50 metros pecho de los CAC 2026

CIUDAD MCY.- Mercedes Toledo conquistó recientemente la medalla de bronce en la prueba de 50 metros pecho en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Este nuevo logro de la experimentada nadadora venezolana se suma a múltiples récords nacionales y medallas internacionales durante su representación para el país.

Como dato histórico de su edición previa en San Salvador 2023, Toledo ganó la medalla de oro con un tiempo de 31.86 segundos, y el podio que la acompañó estuvo conformado por la mexicana Byanca Rodríguez (plata, 31.92s) y la colombiana Stefanía Gómez (bronce, 32.11s).

Este triunfo consolida a Mercedes Toledo como una de las máximas referencias de la natación venezolana, lo que reafirma su constancia y jerarquía en el escenario deportivo internacional de cara a los próximos ciclos competitivos.

FUENTE : MINDEPORTE

FOTO : CORTESÍA