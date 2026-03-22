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Calles de Lamas recuperan operatividad del drenaje con jornada intensiva

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PorRafael Velásquez

Mar 22, 2026

 

Las labores de mantenimiento se concentraron en los tramos 5 de Julio, Andrés Eloy Blanco, así como la calle Federico Villena, donde se realizaron trabajos de limpieza y desobstrucción para optimizar el servicio

CIUDAD MCY.- Ante la presencia de puntos críticos en el sistema de drenaje, el equipo de Servicios Públicos, Mantenimiento y Ornato de la Alcaldía del municipio José Ángel Lamas activó un despliegue operativo para ejecutar labores de mantenimiento y saneamiento en distintos tramos de la red de aguas servidas del municipio.

La jornada desarrollada por las cuadrillas municipales intervino de manera prioritaria la calle 5 de Julio, en el sector Andrés Eloy Blanco, así como la calle Federico Villena, específicamente en su cruce con las avenidas Bolívar y Miranda, zonas donde se habían reportado fallas en el flujo normal del sistema.

Durante el operativo se realizaron trabajos de limpieza, desobstrucción y adecuación de las líneas de drenaje, con el objetivo de restablecer la capacidad operativa de la red, evitar desbordamientos y reducir riesgos sanitarios para las familias que residen en estas comunidades.

Es importante mencionar que, la ejecución se enmarca en las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en articulación con la vocera del Poder Popular ante la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y bajo la gestión del alcalde Tony García, fortaleciendo la coordinación institucional a favor de las comunidades santacrucenses.

REINYMAR TOVAR 

FOTOS : CORTESIA

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Por Rafael Velásquez

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