Procuraduría de Aragua prepara jornada de atención jurídica en Girardot

La iniciativa denominada “Justicia en el Corazón del Pueblo” llevará asesoría legal gratuita a la comunidad de Guasimal, como parte de las políticas regionales orientadas a garantizar el acceso directo a la justicia en los territorios

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas orientadas a garantizar el acceso a la justicia y fortalecer el acompañamiento institucional en las comunidades, la Procuraduría General del estado Aragua avanzó en la organización de la segunda jornada de procuraduría comunal “Justicia en el Corazón del Pueblo”, que se desarrollará en el municipio Girardot.

La actividad de inspección y planificación se llevó a cabo en la comunidad Guasimal, sector B, perteneciente a la comuna Forjadores de la Revolución, donde equipos técnicos y jurídicos se trasladaron para evaluar y adecuar los espacios que servirán como sede de la próxima jornada de atención legal gratuita dirigida a los habitantes del sector.

Esta iniciativa, impulsada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y liderada por el procurador de la entidad, Ángel León, forma parte de un programa institucional orientado a llevar servicios jurídicos directamente a las comunidades, con el objetivo de atender de manera oportuna las necesidades legales de la población y fortalecer el ejercicio del poder popular en el territorio.

Durante el recorrido, se verificaron las condiciones logísticas y operativas necesarias para la instalación de los puntos de atención, así como la articulación con las estructuras y vocerías locales, a fin de garantizar una jornada organizada, accesible y con capacidad de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA